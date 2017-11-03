Смертельное ДТП на Житомирщине: погибли двое людей, еще шестеро травмированы, среди них 3-летний ребенок

В Житомирской области на автодороге «Хмельник-Бердичев» в результате ДТП, которое произошло ночью 3 ноября, погибли двое человек и еще шестеро получили травмы различной степени тяжести, среди них 3-летний ребенок.

Как сообщает отдел коммуникации полиции в Житомирской области, ДТП случилось около 2.25 на прямом участке автодороги вблизи с. Андрияшивки.

По предварительной информации, водитель «Фиат Добло», не справившись с управлением транспортным средством, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с «Тойота Королла» под управлением 32-летнего киевлянина.

От полученных травм на месте происшествия погиб водитель «Фиат Добло», 25-летний житель Запорожской области, и пассажир другого автомобиля, 58-летний житель столицы. Еще 6 человек, пассажиры обоих транспортных средств, среди них 3-летний ребенок, с травмами различной степени тяжести доставлены в реанимационные отделения больниц.

По указанному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств и причин ДТП.