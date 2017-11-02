"Я не первый и не последний": в России парень покончил с собой после пыток "слоником" в полиции и оставил видеопослание

Ильназ Пиркин спрыгнул с крыши после длительного допроса в УВД Нижнекамска, но перед этим оставил видеообращение, в котором обвинил полицейских в побоях и пытках "слоником".

Следком уже возбудил уголовное дело, трое подозреваемых находятся под арестом, а следователи проверяют еще семь подобных случаев в Нижнекамске, передает "Бизнес Онлайн".

Перед самоубийством парень послал голосовое сообщение своей девушке, в котором рассказал, что совершил некий плохой поступок и не может с этим жить. Девушка поехала по указанному адресу, но не успела застать его живым.

Телефон Ильназа оказался на крыше, а в нем обнаружили видеопослание. Из него стало известно, что нижнекамца задержали сотрудники полиции прямо возле дома его родителей. По свидетельству покойного, полицейские не стали что-либо объяснять, а просто скрутили его и посадили в машину. Затем парня повезли в лес, где жестоко избили.

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Молодой человек рассказал в своем видеообращении о том, как его пытали в отделении, используя известный прием — "слоника", когда на человека надевают противогаз и перекрывают воздух. Полицейские пытались заставить его взять на себя вину за кражи автомобильных аккумуляторов.

Ильназ рассказал, как он под пытками полицейских подписал показания против себя. "Своим поступком я хочу добиться справедливости, я не первый и не последний, но хочу, чтобы в дальнейшем такое не происходило", — такими словами завершается видео.

Он боялся, что ничего не сможет доказать, так как показания уже подписал.

Когда видео оказалось у следователей, СК по Республике возбудил уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 286 ("Превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения"). В деле указано, что с 18 по 19 октября 2017 года неустановленные должностные лица применяли физическое насилие в отношении потерпевшего, принуждая его дать признательные показания в совершении преступления.

В нижнекамском УВД инцидент пока никак не комментируют. А вот попытки замять дело, как утверждают родители, уже были. На теле Ильназа судмедэкспертиза не нашла следов побоев, в то время как родители указывают на то, что видели большие синяки на руках и ногах парня. При этом из морга таинственным образом пропала одежда молодого человека. Следователи уже предупредили родителей парня, чтобы видео те спрятали в надежном месте. Более того, они зачем-то настоятельно рекомендовали не передавать видеоматериал и представителям прессы.

Пиркины намерены добиваться правосудия, при этом дисциплинарная ответственность или условный срок в отношении виновных их не устроит. А последнее видео своего сына они планируют обнародовать только после окончания следствия.

Ранее в Сумах прокуратура установила личность куратора так называемых «реабилитационных центров», где незаконно удерживали и пытали больше 30 нарко- и алкозависимых граждан.