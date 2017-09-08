В полиции рассказали подробности о "реабилитационных центрах" в Сумах, где удерживали и пытали наркозависимых (фото)

В Сумах прокуратура установила личность куратора так называемых «реабилитационных центров», где незаконно удерживали и пытали больше 30 нарко- и алкозависимых граждан. Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Сумской области, процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом в отношении группы лиц, осуществляется Сумской местной прокуратурой.

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Согласно сообщению, установлено, что группой лиц были созданы так называемые «реабилитационные центры» для лечения и реабилитации соответствующей категории граждан, у которых отдельные лица содержались против собственной воли. За пребывание в таком заведении организаторы получали от «пациентов» или их родственников от 5 до 10 тысяч гривен ежемесячно.

«Сегодня, 8 сентября, в рамках уголовного производства прокуратурой совместно с полицией проведено 13 санкционированных обысков по месту жительства куратора и персонала и в двух «реабилитационных центрах» размещены в частных домах на окраине г. Сумы. В одном «центре» якобы проходили курс реабилитации от наркотической и алкогольной зависимости 17 человек, в другом – 14. Во время обысков обнаружены и изъяты денежные средства, документы, препараты, запрещенные в свободном обращении, и тому подобное», – отмечает пресс-служба ведомства.

По информации и.о. руководителя Сумской местной прокуратуры Андрея Шапошника, в настоящее время выясняются все обстоятельства, при которых потерпевшие попали в «центры», условия их якобы реабилитации, а также применение к ним физического или психологического насилия. Решается вопрос о задержании куратора и трех «сотрудников реабилитационного центра» в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесены по ч. 2 ст. 127 (пытки) и ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы) УК Украины. Санкция самой тяжелой статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Как сообщал УНИАН, по данным отдела коммуникации полиции Сумской области, на Сумщине разоблачили организацию, в которой незаконно удерживали более 20 нарко - и алкозависимых граждан под предлогом лечения. Сегодня, 8 сентября, утром проводились обыски в нескольких филиалах организации, персонал которой не имел никаких разрешительных и соответствующих медицинских документов.