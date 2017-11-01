В Одессе экстренно посадили самолет из Москвы, потому что подумали, что пассажир везет бомбу

В Одессе в аэропорту экстренно посадил самолет "Москва-Стамбул" из-за подозрения теракта, говорится в сюжете ТСН.

Сообщается, что капитан потребовал экстренного приземления из-за подозрения, что на борту бомба. На самом же деле один из пассажиров надолго заперся в туалете, а потом вышел оттуда в другой одежде, и это напугало экипаж. А особенно, что в гардеробной осталась чемодан.

Читайте такжеБританские истребители перехватили самолет Ryanair из-за сигнала опасности

На пассажира подумали, что он террорист и везет бомбу. Самолет приземлился в Одессе. Всех оттуда эвакуировали. Но в сумке ничего опасного не обнаружили.