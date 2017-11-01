В Одессе экстренно посадили самолет из Москвы, потому что подумали, что пассажир везет бомбу

10:41, 01 ноября 2017
Происшествия
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Такое решение приняли в связи с тем, что пассажир надолго заперся в туалете.

Пассажир на борту самолета просто долго заперся в самолете / скриншот

В Одессе в аэропорту экстренно посадил самолет "Москва-Стамбул" из-за подозрения теракта, говорится в сюжете ТСН.

Сообщается, что капитан потребовал экстренного приземления из-за подозрения, что на борту бомба. На самом же деле один из пассажиров надолго заперся в туалете, а потом вышел оттуда в другой одежде, и это напугало экипаж. А особенно, что в гардеробной осталась чемодан.

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На пассажира подумали, что он террорист и везет бомбу. Самолет приземлился в Одессе. Всех оттуда эвакуировали. Но в сумке ничего опасного не обнаружили.

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