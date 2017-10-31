Реконструкция убийства Окуевой: киллер прятался в лесопосадке, очевидцы слышали несколько автоматных очередей (инфографика)

Вечером 30 октября Осмаев и Окуева направлялись в свой дом, расположенный под Киевом.

Доехав по Одесской трассе до Глевахи, их белый джип Nissan Patrol (GR Y60, 94 года выпуска) повернул налево, пересек железнодорожный переезд, проехал метров 100 вперед, повернул направо и вырулил на дорогу, зажатую между промышленной зоной и густой лесопосадкой, передает "Украинская правда".

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На этом отрезке пути в 250 метров, судя по всему, и прозвучали выстрелы.

Хотя в первом сообщении о смерти Окуевой, которое опубликовал на своей странице в Facebook бывший советник главы МВД Антон Геращенко, говорилось о том, что машину обстреляли из кустов непосредственно на железнодорожном переезде.

После стрельбы Осмаев, сидевший за рулем, сумел проехать несколько сотен метров вперед, и завернул налево – на дорогу, идущую в сторону села Малютянка.

По данным полиции, огонь вели из автоматического оружия. В джип, судя по его внешнему виду, прилетело не меньше десяти пуль. Высокий, с большими окнами, – Nissan Patrol стал идеальной мишенью.

В своем первом комментарии из больницы изданию LB.ua Осмаев заявил, что в голову Окуевой попали две пули. Адам проехал "сколько мог", пока машина не остановилась. Автоматная очередь, по его словам, прошлась и по двигателю.

Стреляли, по предварительным данным, из автомата Калашникова. Очередь пришлась в основном на место пассажира, сидящего рядом с водителем. Это подтверждает предположение о том, что киллер прятался именно в лесопосадке. В то же время, по свидетельствам очевидцев, они слышали несколько автоматных очередей, которые длились 5-7 секунд.

По словам Антона Геращенко, скорее всего, в покушении приняли участие двое: один дежурил на повороте в Глеваху с Одесской трассы, чтобы дать сигнал сообщнику, который притаился дальше в засаде.

Киллеру могло понадобиться всего минута-две, чтобы пересечь железнодорожные пути и выйти к предположительному сообщнику, ждавшему его на трассе. Впрочем, полиция рассматривает несколько версий отхода убийц с места преступления.

Киллеры выбрали довольно темное и безлюдное место. Судя по всему, главной целью была ликвидация кого-то из супругов либо их обоих. Заказчики убийства явно не старались превратить нападение на известных АТОшников в показательную месть, на глазах у случайных прохожих и свидетелей.