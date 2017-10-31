Убийство Окуевой: журналисты нашли гильзу на месте расстрела (видео)

Оперативники сняли ограничения с места, где накануне расстреляли машину чеченских добровольцев и участников АТО супруги Амины Окуевой и Адама Осмаева, и допустили журналистов. Об этом сообщает ТСН.

Медийщикам показали, где именно двое преступников поджидали своих жертв. Именно там журналисты нашли стреляную гильзу от автомата Калашникова, которая остается лежать на месте преступления.

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Известно, что засаду устроили на узкой дороге, где поблизости нет ни частных домов, ни предприятий, чтобы уберечься от свидетелей. Однако журналистам удалось найти людей, которые слышали выстрелы, они уверяют, что автоматная очередь была одной.

Как сообщал УНИАН, 30 октября автомобиль добровольцев АТО Окуевой и Осмаева обстреляли на железнодорожном переезде возле Глевахи (Киевская область), в результате чего Окуева погибла. Осмаев ранен.

Позже Осмаев рассказал, что перед обстрелом он с женой возвращались в Киев из другого региона, за рулем автомобиля находился он. По словам Осмаева, на железнодорожном переезде их машину начали обстреливать. "Все разлеталось вокруг меня, панель вся", – вспоминает он.

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