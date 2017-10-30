Прокурор об убийстве Окуевой: по автомобилю выпустили несколько пуль

Злоумышленники выпустили по автомобилю, в котором находились Амина Окуева и Адам Осмаев, несколько пуль. Об этом в комментарии журналистам заявил прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов, передает 112.ua.

По его словам, на месте убийства проводятся оперативно-следственные действия. Согласно предварительным данным, киллеры выпустили по автомобилю несколько пуль.

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"Сейчас осматривается место происшествия, вносятся сведения в ЕРДР. Все эти детали впоследствии скажем. Все обстоятельства исследуются. Оперативными работниками и следователями ведется осмотр прилегающей территории, чтобы найти средства фиксации. Есть определенные ориентировки. К сожалению, не могу озвучить. Могу сказать, что это была не одна пуля", - заявил он.

Чибисов добавил, что на данный момент проводятся мероприятия по установлению места нахождения стрелков. "Прорабатываются все возможные доказательства, в том числе технические средства для фиксации обнаружения, работает группа специалистов. Сейчас есть важные обстоятельства, которые зафиксированы, надеемся, в дальнейшем будут устанавливаться. Сейчас осуществляется перехват лиц, есть некоторые соображения, но это еще не все обрабатывается", - констатировал он.

Позже в сети появилось фото автомобиля, в котором убийцы расстреляли Окуеву. Снимок опубликовал на своей странице в Facebook боец АТО Ротан Крымский. "Стрельба велась справа. Амина взяла на себя 6 пуль из АК", - сказано в подписи к фото.

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Судя по снимку, в автомобиль попали минимум 10 пуль.

Как сообщал УНИАН, Убийство Окуевой произошло 30 октября 2017 года возле села Глеваха в Киевской области. Осмаев получил ранения. Полиция объявила план "Сирена", разыскивая убийц.