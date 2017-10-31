На Житомирщине на взятке в 10 тысяч гривень задержали чиновника Госгеокадастра

На Житомирщине вчера на взятке в 10 тыс. грн задержали чиновника Госгеокадастра, который пообещал не принимать мер за нарушения земельного законодательства. Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникаций полиции Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, оперативники Управления защиты экономики в Житомирской области Нацполиции задокументировали противоправную деятельность чиновника областного управления Госгеокадастра.

Руководитель одного из отделов требовал неправомерную выгоду от работника Житомирского городского управления водных ресурсов.

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Следователи следственного управления полиции в Житомирской области открыли уголовное производство ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

В рамках этого производства полицейские установили, что за 10 тыс. грн злоумышленник согласился не предпринимать в отношении служащего меры административного воздействия за нарушение земельного законодательства.

"30 октября работники областного управления защиты экономики, следственного управления областной полиции за процессуального руководства прокуратуры Житомирской области задержали фигуранта во время получения неправомерной выгоды. Правоохранители изъяли предмет преступления.",- рассказали в полиции.

Теперь должностному лицу грозит наказание в виде лишения свободы до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет, а также с конфискацией имущества.

Раньше двух подполковников полиции Днепропетровщины задержали за вымогательство.