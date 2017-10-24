Двух подполковников полиции Днепропетровщины задержали за вымогательство - ГПУ

Заместителя начальника следственного отдела Каменского отделения полиции Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области и старшего оперуполномоченного по особо важным делам Управления защиты экономики Нацполиции области разоблачили во взяточничестве.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган. Досудебным расследованием установлено, что сотрудники полиции вымогали неправомерную выгоду за не привлечение гражданина к уголовной ответственности, не проведение

следственных действий и снятие ареста с принадлежащего ему имущественного комплекса Днепродзержинской швейной фабрики.

«Не придя к согласию на переговорах, злоумышленники предложили бывшему соучредителю фабрики путем банкротства и снятия ареста, наложенного по их ходатайству в рамках досудебного расследования, за неправомерную выгоду в сумме 20 тыс. долл. США вернуть ему указанный имущественный комплекс», - сообщила Сарган.

Для прикрытия своей противоправной деятельности указанные лица привлекли своего знакомого в качестве посредника, который 24 октября получил обусловленную сумму взятки в гривневом эквиваленте - 540 тыс. грн.

Все фигуранты дела задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Проводятся первоочередные следственные действия, а также продолжаются обыски по месту работы и жительства задержанных лиц.

«Кроме того, военной прокуратурой Днепропетровского гарнизона подполковникам полиции готовится сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, а также ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается », - сообщила Сарган.