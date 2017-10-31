Раненный Осмаев рассказал подробности убийства Окуевой (видео)

Амина Окуева и Адам Осмаев перед обстрелом возвращались в Киев из другого региона, за рулем автомобиля находился Адам. Об этом он рассказал в комментарии LB.ua.

По его словам, на железнодорожном переезде их машину начали обстреливать. "Все разлеталось вокруг меня, панель вся", – вспоминает Осмаев.

"Я сколько мог проехал, потому что попали также в двигатель, машина остановилась. Пытался оказать первую помощь (Амине - Ред.), но ей в голову попали", – рассказал Адам.

Обстрел он считает покушением на них обоих. И видит в нем российский след, как и в ситуации с Мосийчуком.

Позже в сети появилось фото автомобиля, в котором убийцы расстреляли Окуеву. Снимок опубликовал на своей странице в Facebook боец АТО Ротан Крымский. "Стрельба велась справа. Амина взяла на себя 6 пуль из АК", - сказано в подписи к фото.

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Судя по снимку, в автомобиль попали минимум 10 пуль.

Как сообщал УНИАН, вечером 30 октября под Киевом была убита чеченский доброволец Амина Окуева. Автомобиль, в которым она находилась вместе с супругом Адамом Осмаевым, был расстрелян на железнодорожном переезде. Сам Осмаев получил ранение в ногу, его жизни ничего не угрожает. Полицией был введен план "Сирена".