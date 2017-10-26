"Мы все сгорели бы заживо": в общежитии для переселенцев в Киеве вспыхнул мощный пожар

В ночь на 26 октября в Киеве на улице Обуховской, 60 произошел пожар в общежитии для переселенцев. В здании обрушилась крыша. Об этом на странице в Facebook сообщила активистка Анна Синькова.

"Уже около часа горит дом на Обуховской, 60. Пожарных валом, но пожар они не гасят. Говорят "нет давления". В здании уже обрушилась крыша. Люди мокнут под дождем на холоде на улице", - говорится в сообщении.

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Активистка в своем сообщении процитировала слова жены добровольца, которая находилась в общежитии на момент пожара: "если бы некоторые наши переселенцы в то время спали, как и все другие, то мы все и старики, и наш маленький сын, мы все сгорели бы заживо".

Как сообщал УНИАН, вчера на Киевщине загорелась детская спортивная школа. В здании обрушилась крыша и перекрытия