На Киевщине загорелась детская спортивная школа: в здании обрушилась крыша и перекрытия (фото)

В поселке Згуровка Киевской области в здании районной детской юношеской спортивной школы вспыхнул масштабный пожар. Детей на момент возникновения пожара в школе не было. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.

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Как стало известно на месте вызова, загорелась крыша и помещения 2-го этажа на площади 100 кв.м. В 8:41 произошло разрушение крыши, перекрытий и частично стен второго этажа здания.

В 09:55 пожар площадью 400 кв.м. локализован. К тушению привлечены 36 человек личного состава и 8 единиц техники.

Как сообщал УНИАН, вчера на Винничине загорелась школа с детьми. Детей, которые на момент пожара находились в школе, эвакуировал персонал учебного заведения.