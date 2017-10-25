"Lexus на бешеной скорости вылетел из ниоткуда": второй участник жуткого ДТП в Харькове сделал официальное заявление

Второй участник аварии на улице Сумской в Харькове - водитель автомобиля Volkswagen Touareg 49-летний Геннадий Дронов - сделал официальное заявление касательно ДТП. Текст обращения выложил в на странице в Facebook его адвокат Сергей Перепелица.

Водитель автомобиля Volkswagen утверждает, что он двигался на зеленый сигнал светофора, в то время как Lexus ехал на бешеной скорости и появился "из ниоткуда".

"Выезжая на перекресток улицы Сумской и переулка Мечникова, я двигался на зеленый сигнал светофора. Я убедился в безопасности переезда улицы Сумской, смотрел по сторонам, и во время этого – автомобиля Lexus не было в поле зрения. После чего, я начал движение к перекрестку уже сосредоточившись на пешеходном переходе через переулок Мечникова. Все случилось так быстро, что я даже не сразу понял, что произошло. Автомобиль Lexus выскочил на перекресток внезапно, из ниоткуда! Я не видел его и не мог видеть, поскольку Lexus вылетел на перекресток с бешеной скоростью. Его не было когда я начинал движение, а с того момента, до столкновения прошли считанные секунды", - говорится в заявлении Дронова.

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Как сообщал УНИАН, в Харькове 18 октября после столкновения с "Фольксвагеном" автомобиль "Лексус" вылетел на тротуар, где стояли люди. В результате ДТП погибли пять человек, еще шестеро получили травмы.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

20 октября, суд постановил взять под стражу на два месяца 20-летнюю Зайцеву, управлявшая «Лексусом». По версии следствия, в материалах производства достаточно доказательств, что именно действия девушки привели к аварии.