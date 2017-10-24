Жуткое ДТП в Харькове: журналисты попытались узнать причину аварии (видео)

Вся страна до сих пор переживает и обсуждает харьковскую аварию. Журналисты программы "Гроші" попытались выяснить, что же произошло на самом деле.

Как известно, анализ мочи подозреваемой в смертельном ДТП в Харькове Елены Зайцевой показал, что она употребляла опиаты. Прокурор спросил у Зайцевой, употребляла ли она медпрепараты, но девушка ответила, что не употребляла. Однако адвокат говорит, что они могли попасть в организм из-за употребления успокоительного после аварии.

В то же время, по словам врача-нарколога, современных успокоительных препаратов с опиатами не существует. Есть некоторые лекарства, которые продаются только по рецепту, но при их приеме не рекомендуется управление транспортными средствами.

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Итак, журналисты определили скорость автомобиля - на кадрах, которые появились в сети после аварии видно, что "Лексус" в Харькове доезжает от "Детского мира" до Площади Конституции за 7 секунд. Расстояние между этими точками 230 метров, то есть 33 метра за секунду, или почти 120 км/час. Это средняя скорость кроссовера.

"Фольксваген" же после старта проехал примерно 10 метров, что соответствует скорости 36 км/час. А мог ли водитель "Туарега" выскочить на красный - внимательные пользователи соцсетей утверждают, что он точно нарушал: на перекрестке остановился поздно и наехал на стоп-линию, но другие отвечают, что в таком случае он не видел светофора и тронулся с потоком, скорее всего ему просто начали сигналить нетерпеливые.

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Следователи провели эксперимент, а результаты обещают через 10 дней.

Как сообщал УНИАН, в Харькове 18 октября после столкновения с "Фольксвагеном" автомобиль "Лексус" вылетел на тротуар, где стояли люди. В результате ДТП погибли пять человек, еще шестеро получили травмы. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

20 октября, суд постановил взять под стражу на два месяца 20-летнюю Зайцеву, управлявшая «Лексусом». По версии следствия, в материалах производства достаточных доказательств, что именно действия девушки привели к аварии.