В Харькове известный украинский поэт выпал из окна

Украинский поэт Артем Полежака 23 сентября попал в больницу в Харькове с травмой головы. Об этом сообщают друзья Полежаки на его странице в Facebook.

По информации друзей Полежака выпал из окна. «После в поездки в АТО, а потом к родителям в село, Артем не отдохнул, как следует, — присел перекурить на подоконник и то ли подскользнулся, то ли задремал — выпал из окна. Трезвый. Скорую кто-то вызвал только через несколько часов, когда посветлело», - сказано в сообщении.

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По его словам, Полежаке помазали голову йодом и «кинули как бомжа на целый день, даже не обработав все раны». Друзья нашли его в больнице только вечером. Состояние пациента стабильное, он пришел в сознание. «Все обследования, МРТ только сегодня, потому что без присмотра родных и денег никто палец об палец не ударит», — написал друг Полежаки. С какого этажа выпал поэт пока неизвестно.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что умерла известная украинская журналистка, телеведущая и ресторанный критик Ирина Алцибеева.