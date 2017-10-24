Умерла известная украинская журналистка и телеведущая

В понедельник, 23 октября, умерла известная украинская журналистка, телеведущая и ресторанный критик Ирина Алцибеева. Об этом сообщили коллеги Ирины.

Ирина Алцибеева была первым в Украине гастрономическим журналистом. Она была ведущей таких украинских семейных телепередач о кухне, как «Ресторанные новости», «Блюдо от шефа», «Путешествия со вкусом».

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Что стало причиной смерти журналистки, не сообщается.

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