Центральный ж/д вокзал в Киеве эвакуируют из-за угрозы взрыва

Пассажиров просят покинуть помещение киевского центрального железнодорожного вокзала в связи с угрозой взрыва. Об этом сообщает "Украинская правда".

"В связи с угрозой взрыва просим вас освободить помещение вокзала", - объявили в громкоговорители около 7 утра во вторник.

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Людей просят покинуть вокзал, и выгоняют на платформы. Поезда ходят по графику.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве эвакуировали посетителей "Житнего Рынка" из-за сообщения о минировании. На место прибыли спасатели ГСЧС, полиция, скорая помощь и взрывотехники.