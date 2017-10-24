Центральный ж/д вокзал в Киеве эвакуируют из-за угрозы взрыва

08:05, 24 октября 2017
Происшествия
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Пассажиров просят покинуть помещение киевского центрального железнодорожного вокзала в связи с угрозой взрыва.

Украинская правда

Пассажиров просят покинуть помещение киевского центрального железнодорожного вокзала в связи с угрозой взрыва. Об этом сообщает "Украинская правда".

"В связи с угрозой взрыва просим вас освободить помещение вокзала", - объявили в громкоговорители около 7 утра во вторник.

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Людей просят покинуть вокзал, и выгоняют на платформы. Поезда ходят по графику.

Украинская правда

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве эвакуировали посетителей "Житнего Рынка" из-за сообщения о минировании. На место прибыли спасатели ГСЧС, полиция, скорая помощь и взрывотехники.

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