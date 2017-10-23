Появились подробности масштабного ДТП в Киеве с участием маршрутки (фото)

23 октября утром в Киеве произошла авария с участием общественного транспорта и грузовика "КамАЗ". В больницу доставили три человека, передает пресс-служба столичной полиции.

Около 9:00 в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о ДТП с "КамАЗ" и маршруткой на улице Большой окружной перед Жулянским мостом в направлении микрорайона Теремки.

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"Предварительно установлено, что автомобиль "КамАЗ", груженый песком, зацепил общественный транспорт с задней правой стороны автобуса. Как следствие, маршрутка "догнала" грузовик с прицепом, а "КамАЗ" въехал в ограждение и перевернулся. Третий участник ДТП, которого "догнала" маршрутка, не заметил ДТП и с места происшествия уехал", - рассказали в полиции.

Так, после ДТП в больницу попали два пассажира маршрутного транспорта, упали и получили травмы, а также водитель грузовика.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в Киеве произошла серьезная авария с участием двух грузовиков и автобуса. Отмечалось, что есть пострадавшие, один из водителей грузовика с места аварии скрылся.