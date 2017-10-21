В Киеве задержали мужчину, который с оружием шел на акцию под Верховной Радой

В Киеве задержали мужчину, который направлялся на акцию под Верховной Радой с оружием.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, у злоумышленника изъяли винтовку с оптическим прицелом, пистолет и нож.

Дать объяснения и назвать свои анкетные данные мужчина отказался. Его доставили в управление полиции для установления его личности и проведения первоочередных следственных действий.

Как сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко, личность мужчины установлена.

«Это житель Одесской области, 1993 года рождения. Пояснил, что оружие приобрел в Одесской области несколько дней назад. С какой целью он приехал в Киев и почему с оружием прибыл на Грушевского, будет установлено в ходе следствия. Оружие отправим на экспертизу», - сказал Корищенко.

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В эфире телеканала "112 Украина" Крищенко также уточнил, что обнаруженный у задержанного пистолет типа "Флобер" предназначен для отстрела резиновых пуль. Также у мужчины были найдены соответствующие патроны и радиостанция. Винтовку правоохранители еще проверяют.

По словам Крищенко, участники акции возле Рады спокойно и с пониманием отнеслись к задержанию вооруженного мужчины.

Начальник столичной полиции также отметил, что на данный момент ситуация в палаточном городке на улице Грушевского спокойная. Правопорядок охраняют тысяча правоохранителей, а в палаточном городке находятся около 250-300 активистов.

Как сообщал УНИАН, возле Верховной Рады Украины 17 октября началась акция, участники которой требуют отменить депутатскую неприкосновенность, создать Антикоррупционный суд и изменить избирательное законодательство. Активисты разбили там палаточный городок.

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Вчера, 20 октября, протест частично свернули. Под Радой остаются только сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили и нардепа от "Самопомочи" Семена Семенченко.