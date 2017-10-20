ДТП в Харькове: Зайцеву арестовали на два месяца без права внесения залога

В Харькове суд на 2 месяца взял под стражу 20-летнюю Елену Зайцеву, подозреваемую в совершении ДТП с пятью погибшими.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня, 20 октября, принял Киевский районный суд Харькова.

Суд учел доводы представителей прокуратуры и избрал Зайцевой меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без возможности внесения залога.

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Как сообщал УНИАН, 18 октября в Харькове автомобиль "Лексус" под управлением женщины-водителя 1997 года рождения, проезжая на запрещающий сигнал светофора, на большой скорости врезался в автомобиль "Фольксваген-Туарег". От полученного удара автомобиль "Лексус" выбросило на тротуар улицы Сумской, где в этот момент находились десятки пешеходов. Водители авто остались живы, их повезли на освидетельствование на предмет наличия алкогольного или наркотического опьянения. В результате ДТП погибло 5 человек, еще 6 госпитализированы.

Следственными органами возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц) УК Украины.

Отметим, что нарушение этой статьи карается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.