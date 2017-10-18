В Одессе на улице возле многоэтажки нашли 8 коробок с патронами

В Одессе на улице возле многоэтажного жилого дома были обнаружены 8 коробок с патронами к огнестрельному оружию. Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, 17 октября в Суворовский отдел полиции поступило телефонное сообщение о том, что возле мусорного бака на улице Героев обороны Одессы найдены патроны. указанный мусорный бак стоит возле многоэтажного жилого дома.

На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили 8 картонных коробок, в которых находилось 140 патронов калибра 7,62 мм, и 15 - калибра 9 мм. В главке не уточняют, являются ли патроны современными, заявив, что «опасную находку изъяли и направили на экспертизу».

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Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время полицейские выясняют, при каких обстоятельствах патроны оказались на улице.

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