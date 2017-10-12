Возвращение "лихих 90-х": в Киеве произошла стрельба, мужчина ранен в живот (фото)
Трое лиц в масках на лице пытались отобрать 1 тыс. долларов у мужчины.
В Дарницком районе Киева трое злоумышленников, пытаясь отобрать у 28-летнего местного жителя деньги, ранили его в живот из травматического оружия. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.
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Стрельба в столице на улице Симферопольской произошло около 12:00. По предварительной информации, после обмена валюты, виходя из автомобиля Lexus, у 28-летнего местного жителя три человека в масках на лице пытались отобрать 1 тыс. долларов, выстрелив ему в живот травматическим пистолетом.
"Пострадавшего с непроникающим ранением правой стороны забрала "скорая", его жизни ничего не угрожает. Злоумышленники скрылись с места на неизвестном автомобиле", - говорится в сообщении.
Как сообщали СМИ, 11 октября в Голосеевском районе Киева мужчина открыл стрельбу из окна жилого дома.