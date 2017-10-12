Женские "шпильки" остановили эскалатор на "Крещатике"
13:05, 12 октября 2017Происшествия
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Поломка эскалатора на станции "Крещатик" произошел вчера, 11 октября.
Из-за каблуков эскалатор поломался / фото УНИАН
Женские каблуки остановили эскалатор на станции "Крещатик". Об этом сообщили в пресс-службе КП "Киевский метрополитен".
Почти час понадобился специалистам для устранения повреждения. Причиной случая стали тонкие женские каблуки.
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"Во время аварийных работ подняться со станции пассажиры могли лишь до улицы Институтской или Городецкого, поскольку резервный эскалатор находится на капитальном ремонте", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, в Киеве на станции метро "Житомирская" полиция задержала парня из Черниговской области, в рюкзаке которого нашли две гранаты РГД-5.
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