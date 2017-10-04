В киевском метро полиция задержала парня с двумя гранатами

В Киеве на станции метро "Житомирская" полиция задержала парня из Черниговской области, в рюкзаке которого нашли две гранаты РГД-5.

Об этом сообщает Отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в г. Киеве.

"На станции метро "Житомирская" работники полиции задержали 21-летнего парня, который транспортировал в рюкзаке опасные предметы. Во время личного досмотра правоохранители обнаружили две гранаты РГД-5 и два запалы к ним", - говорится в сообщении.

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Как сообщается, задержанный объяснил, что опасные предметы нашел возле полигона во Львовской области, и вез домой для использования в личных целях.

Пресс-служба ГУ НПУ в г. Киеве заявляет, что изъятые боеприпасы отправлены на экспертное исследование. Следственный отдел управления полиции в метрополитене открыл уголовные производства по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины. Парню грозит до семи лет лишения свободы.