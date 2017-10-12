В Харькове из-за угрозы взрыва едва не сорвалась акция ЛГБТ-сообщества. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Неизвестный сообщил в полицию о минировании Исторического музея, возле которого должна была пройти акция ЛГБТ-сообщества.

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Музыкальный перформанс, посвященный Всемирному дню камин-аута - то есть раскрытию своей сексуальной ориентации, планировали провести вечером. Но перед началом мероприятия аноним сообщил в полицию о заминировании. Взрывотехники никакой опасности не обнаружили. Акцию провели за плотным кордоном правоохранителей.

Как сообщал УНИАН, гей-пара из России порезала себя возле парламента Финляндии. Ранее молодые люди 1995 и 1996 годов рождения попросили в Финляндии убежище, но получили отказ.