Гей-пара из России порезала себя возле парламента Финляндии

Два молодых человека нанесли себе ножевые ранения на ступенях парламента в Хельсинки.

Мужчины заявили, что они - гей-пара из России, пишет LB.ua со ссылкой на Ilta Sanomat. Инцидент у здания парламента произошел 22 сентября.

Мужчин госпитализировали с ранениями в области живота и выписали на следующий день.

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Helsingin Sanomat отмечает, что ранее молодые люди 1995 и 1996 годов рождения попросили в Финляндии убежище, но получили отказ.

Мужчины - Александр и Никита - рассказали Ilta Sanomat, что в России столкнулись с преследованиями из-за своей ориентации. Они отметили, что рассказ об их ситуации может "заставить финнов обратить больше внимания на отчаянное положение секс-меньшинств в России".

По словам одного из молодых людей, власти Финляндии "не понимают, что в России представители ЛГБТ находятся в реальной опасности".