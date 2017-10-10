В Киеве закрыли станцию метро "Вокзальная" из-за "минирования"
20:28, 10 октября 2017Происшествия
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Поступил анонимный звонок о минировании.
Станция «Вокзальная» закрыта на вход и выход / УНИАН
Станция «Вокзальная» закрыта на вход и выход из-за звонка о минировании. Об этом сообщает пресс-служба КП «Киевский метрополитен» на своей странице в Facebook.
«Станция «Вокзальная» закрыта на вход и выход. Анонимный звонок о минировании», - говорится в сообщении.
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Напомним, ранее в Киеве эвакуировали посетителей "Житнего Рынка" из-за сообщения о минировании.
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