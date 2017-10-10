В Киеве закрыли станцию метро "Вокзальная" из-за "минирования"

20:28, 10 октября 2017
Происшествия
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Поступил анонимный звонок о минировании. 

Продлится ремонт до 6 сентября / УНИАН

Станция «Вокзальная» закрыта на вход и выход из-за звонка о минировании. Об этом сообщает пресс-служба КП «Киевский метрополитен» на своей странице в Facebook.

«Станция «Вокзальная» закрыта на вход и выход. Анонимный звонок о минировании», - говорится в сообщении.

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Напомним, ранее в Киеве эвакуировали посетителей "Житнего Рынка" из-за сообщения о минировании.

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