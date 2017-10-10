В Киеве закрыли станцию метро "Вокзальная" из-за "минирования"

Станция «Вокзальная» закрыта на вход и выход из-за звонка о минировании. Об этом сообщает пресс-служба КП «Киевский метрополитен» на своей странице в Facebook.

«Станция «Вокзальная» закрыта на вход и выход. Анонимный звонок о минировании», - говорится в сообщении.

Читайте такжеНа Полтавщине задержали мужчину, который полгода "минировал" здания в разных городах Украины (видео)

Напомним, ранее в Киеве эвакуировали посетителей "Житнего Рынка" из-за сообщения о минировании.