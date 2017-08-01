В Сумах пьяный водитель пел патрульным под гитару, пока они оформляли протокол
Нарушитель правил попался полиции, после чего устроил концерт.
В Сумах правонарушитель пытался ввести патрульных в заблуждение и пел песни во время составления админматериалов. Об этом сообщает Патрульная полиция Украины на своей странице в Facebook.
На прошлой неделе инспекторы патрульной полиции остановили автомобиль Opel Kadett на Лебединской улице. Как только полицейские вышли из служебного автомобиля и направились к правонарушителю, тот сразу же пересел на пассажирское сиденье.
Читайте такжеСоседи вызвали копов из-за незаконных развлечений: те приехали и присоединились к "нарушителям" (видео)
Сначала мужчина игнорировал все требования патрульных и уверял, что он, мол, пассажир авто. К тому же, водитель имел признаки алкогольного опьянения.
В конце концов, нарушитель оставил попытки ввести патрульных в заблуждение и признал свою вину. В присутствии понятых гражданин отказался проходить проверку на состояние опьянения.
Пока патрульные составляли на водителя админматериалы, он играл на гитаре и пел песни.
В результате, гражданин получил от полицейских админматериалы по ст. 130 (Управление в состоянии опьянения) и по ст. 185 (Злостное неповиновение законному требованию полицейского).
Как сообщал УНИАН, недавно в Ивано-Франковске нетрезвый депутат ругался, пел повстанческие песни и кидался на прохожего.