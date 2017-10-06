Авария в Харькове: из-под земли бьет 15-метровый "фонтан" (видео)

Утром 6 октября в Московском районе Харькова произошла крупная авария на водоводе. Об этом сообщили в пресс-службе "Харьковводоканала", передает NewsRoom.

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В результате прорыва водовода возле дома №21 по улице Гвардейцев Широнинцев начал бить фонтан высотой до 12-15 метров, а восемь микрорайонов на Салтовке временно остались без воды. В "Харьковводоканале" подтвердили информацию об аварии.

"Ремонтные работы по указанному адресу планируется закончить до 8:00 7 октября. Водоснабжение потребителей части Салтовского жилого массива будет нормализовано к 11:00", - сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь КП Александра Малиновская.

Как сообщал УНИАН, ранее в Соломенском районе столицы произошла коммунальная авария - прорыв трубы. Гейзер бил выше 4 этажа.