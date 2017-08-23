В Киеве прорвало трубу с горячей водой - "гейзер" бьет выше 4 этажа (фото, видео)

В Соломенском районе произошла коммунальная авария - прорыв трубы. Об этом на своей странице в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.

"Серьезный прорыв трубы на ул.Нежинской (возле Форсажа). Гейзер с горячей водой бьет выше 4 этажа. Возможно, пострадали авто", - говорится в сообщении.

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Также сообщается, что глина и песок размыты на десятки метров вокруг, ожидаются аварийные службы.

"Киевский фонтан,прорыв трубы с горячей водой", - пишет, в свою очередь, на своей странице в Facebook Оксана Чмиль-Сиренко, добавляя видео.

Как сообщал УНИАН, ранее в Печерском районе Киева прорвало трубопровод - просела дорога.