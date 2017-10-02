В Киеве возле станции метро нашли мертвого человека (фото, видео)
Тело мужчины заметили охранники рынка, которые вызвали полицию и "скорую".
1 октября в районе станции метро Лесная скончался мужчина 1962 г.р, который отдыхал с товарищами в "наливайке". Об этом на своей странице в Facebook сообщает "Киев оперативный".
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"В один момент, ему стало плохо, но ни "собутыльники" ни работники заведения не вызвали скорую помощь, а вынесли мужчину из заведения и положили возле биотуалета", - говорится в сообщении.
Пока не известно, мужчина скончался в заведении или уже за ее пределам. Со слов врачей, мужчина скончался мгновенно (тромб).
"При нем нашли только документы. Мужчину заметили охранники рынка, которые вызвали полицию и "скорую", - добавили в "Киеве оперативном".
Как сообщал УНИАН, в Святошинском районе столицы 29 сентября нашли труп без головы.