Под Житомиром в аварии пострадало четверо людей. Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникаций полиции Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, авария произошла вблизи села Глубочицы вечером 29 сентября с участием легковушки и грузовика. Предварительно установлено, что около 18 часов на 131 км автодороги "Киев – Чоп" водитель автомобиля «Фольксваген Гольф», 25-летний киевлянин, двигаясь в направлении города Новоград-Волынский, не придерживался безопасной дистанции и совершил столкновение с грузовым автомобилем «Ман» под управлением 45-летнего киевлянина.

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В результате ДТП водитель легковушки и трое его пассажиров, 1986-го, 1995-го и 1997-го года.н., получили телесные повреждения, с которыми были госпитализированы в медицинское учреждение.

Все обстоятельства и причины, которые привели к дорожно-транспортному происшествию, устанавливаются в ходе начатого досудебного расследования.