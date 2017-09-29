Обломки военного самолета под Хмельницким разлетелись более чем на 1 км, не исключают внешние факторы

16:22, 29 сентября 2017
Происшествия
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Военная прокуратура проводит расследование на месте авиакатастрофы.

Среди причин аварии не исключают и внешние факторы / фото khm.depo.ua

Обломки самолета Л-39 и фрагменты тел пилотов разлетелись на расстояние более одного километра от места падения машины.

Сейчас остатки собирают и изучают специалисты следственно-оперативных служб во главе с военной прокуратурой Западного региона, передает Depo.Хмельницкий.

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По информации прокуроров, среди причин аварии не исключают и внешние факторы.

Прокуратура уже открыла уголовное производство относительно авиакатастрофы в Хмельницкой области по ст.416 Уголовного кодекса - нарушение правил полетов или подготовки к ним.

Как сообщал УНИАН, в Хмельницкой области близ села Берегели Красиловского района в результате падения учебно-военного самолета Л-39 погибли двое пилотов. Самолет упал на кукурузное поле. По факту крушения самолета военная прокуратура открыла уголовное производство.

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Новость в сюжете: Падение военного самолета под Хмельницким
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