"Слышали звуки от взрыва и видели черный дым": очевидцы рассказали о падении военного самолета под Хмельницким

Военный самолет, который разбился, пролетал над селом Берегели Красиловского района. По неизвестным пока причинам он упал.

Произошло это сегодня, 29 сентября, около 12:30. Об авиакатастрофе рассказали местные жители, передает vsim.ua.

Они рассказали, что сначала думали, что это самолет, который орошает поля. Но потом поняли, что это военный.

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"Он шумно летел, как реактивный. Так летают те, которые со Староконстантинова. Он упал. Люди слышали звуки от взрыва и видели черный дым. Ветер быстро развеял. Видел, как из Хмельницкого на Берегели вернули автомобили полиции. Якобы какая-то лаборатория. Я не успел прочитать. Также над полем летал разведчик", - рассказал местный житель.

Информацию о том, что разбился именно военный самолет, подтвердили в ГУ Нацполиции Хмельницкой области. Деталей о катастрофе не сообщили. Заявили, что всем занимается военные.

"Информацию об авиакатастрофе я подтверждаю. Деталей и конкретных фактов пока нет", - сообщил пресс-офицер Вооруженных Сил Украины Андрей Агеев.

Как сообщали в ВСУ, 29 сентября в 12:21 во время выполнения учебного полета потеряна связь с самолетом Л-39 в районе населенного пункта Староконстантинов. В результате авиационной катастрофы двое пилотов погибли.