"Средства осваивали медленно": Матиос рассказал о выделении свыше 25 миллионов гривень на противопожарные мероприятия в Калиновке

Кабинет министров Украины в этом году выделил более 25 млн грн на противопожарные мероприятия в войсковой части А1119 в городе Калиновка Винницкой области, где 26 сентября произошли взрывы и пожар, но средства осваивались очень медленно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил на брифинге.

"Весной 2017 года по решению СНБО и Кабинета министров из Резервного фонда были выделены средства. Я могу продемонстрировать. Мы уже установили, что на день происшествия Кабинет министров выделил именно для этой базы через Резервный фонд и Министерство обороны больше 16 млн грн живыми деньгами, которые находились на счету воинской части и были направлены именно на осуществление мероприятий, связанных с повышением уровня защищенности опасных объектов хранения боевого запаса Вооруженных сил. Это данные именно по этой базе - войсковой части 1119", - сказал Матиос.

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По его словам, всего в этом году Кабмин выделил 25 млн грн для войсковой части 1119, в том числе на обеспечение противопожарных мероприятий, но освоение средств происходило медленно.

"Начиная с апреля, ежемесячно эти деньги поступали. Самый большой транш средств от Кабинета министров через Министерство обороны поступил месяц назад в размере 11,5 млн грн. На данный момент было всего освоено 2 млн грн. То есть, интенсивность освоения средств для обеспечения противопожарных, обваловочных заграждений и подобных мероприятий происходило замедленным темпом. Всего на эту базу было выделено более 25 млн грн только на этот год", - заявил Матиос.

Как сообщал УНИАН, пожар и взрывы на открытой площадке хранения боеприпасов войсковой части А1119 в городе Калиновка Винницкой области возникли вечером 26 сентября. По предварительным данным, пострадали два человека.

По данным ГСЧС, по состоянию на сегодняшнее утро на территории военного склада наблюдается единичная детонация боеприпасов.

Была проведена эвакуация более 30 тыс. человек из населенных пунктов Винницкого и Калиновского районов.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ст. 113 Уголовного кодекса (диверсия).