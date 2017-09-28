"Замаскированная спецоперация и блуждающие телефоны диверсантов": СМИ рассказали о версии взрывов в Калиновке

Оперативную информацию о подготовке возможной диверсии в Калиновке СБУ получила накануне 26 сентября. Об этом сообщает INSIDER со ссылкой на источники.

Контртеррористическую операцию, якобы, было решено замаскировать под заявленные совместные антитеррористические учения с участием СБУ, Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС, ВСУ, пограничников и других региональных субъектов борьбы с терроризмом. После взрывов на складах Калиновки обучения были прекращены.

Основная часть операции по отлову диверсантов была возложена на военную контрразведку. По свидетельству источников INSIDER, накануне инцидента спецслужбы получили информацию о телефонных переговорах группы лиц, которые могли свидетельствовать о планировании диверсии.

Силовики вычислили телефоны злоумышленников, однако оперативно найти абонентов не удавалось - судя по геолокации, они быстро перемещались по территории Винницы и области. Когда же телефоны нашли, оказалось, что они просто разложены под сиденье в городских и пригородных маршрутках, которые развезли их в разных направлениях.

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Точное количество членов группы пока не известна. В СБУ назвали данную информацию "бредом", отметив, что учения были запланированы еще в прошлом году.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября в 22:00 поступила информация о взрывах боеприпасов на территории арсенала Министерства обороны вблизи г. Калиновка Винницкой области. Из зоны возможного поражения эвакуировали около 30 тысяч человек. По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, два человека травмированы. Происшествие на складе боеприпасов правоохранители квалифицировали как диверсию.