В Генштабе отрицают наличие химоружия на складах боеприпасов в Калиновке

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявляют, что информация о наличии химического оружия на складах боеприпасов вблизи г. Калиновка Винницкой области, где продолжаются мероприятия по локализации пожара, не соответствует действительности. Об этом сообщается на странице Генштаба ВСУ в Facebook.

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«Информация о наличии химического оружия на складах вооружения Вооруженных сил Украины в Калиновке не соответствует действительности», - говорится в сообщении.

Также в Генштабе сообщили, что уже эвакуированы почти 22 тысячи гражданских лиц, около 500 семей военнослужащих и 100 военнослужащих срочной службы воинской части. Воинская часть обесточена.

Ранее в Генштабе сообщили, что площадь возгорания составляет около 10 процентов от общей площади арсенала. В половине охваченных огнем хранилищ боеприпасы отсутствуют.

Как сообщал УНИАН, информация о взрывах боеприпасов на территории арсенала Министерства обороны Украины вблизи г. Калиновка Винницкой области поступила 26 сентября около 22:00. По состоянию на 6:00 утра среды, 27 сентября, в результате пожара один человек пострадал, спасатели эвакуировали около 24 тысяч человек.