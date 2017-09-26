В Кривом Роге задержан мужчина, который нес в чемодане гранаты и патроны
У 36-летнего злоумышленника изъяты граната Ф-1, граната РГО, 5 запалов, два магазина к автомату Калашникова, 848 патронов калибра 5,45 мм и 5 патронов калибра 7,62.
В Кривом Роге 25 сентября вечером правоохранители задержали ранее судимого местного жителя, который переносил в чемодане гранаты и патроны.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области.
У 36-летнего злоумышленника изъяты граната Ф-1, граната РГО, 5 запалов, два магазина к автомату Калашникова, 848 патронов калибра 5,45 мм и 5 патронов калибра 7,62.
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Боеприпасы изъяты и направлены на экспертное исследование.
В отношении мужчины, который, по его словам, «нашел» боеприпасы, начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми предписаниями и взрывчатыми вещества). Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.