Убийство главы "Киевоблэнерго": стало известно, что бандиты сделали с его женой

Четверо участников разбойного нападения на дом председателя правления "Киевоблэнерго" Ивана Полывяного не пожалели и 55-летнюю супругу погибшего - Галину. Как стало известно "Обозревателю" из собственных источников, женщину били, ей также резали лицо.

В Боярской центральной районной больнице пострадавшей оказали медицинскую помощь. От госпитализации женщина отказалась.

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На теле скончавшегося Ивана Полывяного судмедэксперты обнаружили многочисленные ушибы, а также переломы ребер.

По заключению СМЭ, смерть наступила в результате механической асфиксии. Предполагают, что это произошло из-за удара, сдавливания ногой шеи жертвы преступления.

Также СМИ стали известны новые данные, которые ставят под сомнение версию "чистого" ограбления.

Как сообщал УНИАН, в селе Белогородка Киево-Святошинского района вчера неизвестные напали на дом главы правления "Киевоблэнерго", избили хозяина и его жену, в результате чего от полученных травм мужчина скончался.