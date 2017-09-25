В Кривом Роге задержали дилера с наркотиками на полмиллиона гривен

Сотрудники Управления противодействия наркопреступности полиции Днепропетровской области задержали в Кривом Роге наркосбытчика, у которого изъяли 150 свертков с психотропным веществом «метамфетамин» и 500 мл концентрата маковой соломы (опия экстракционного). Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

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В сообщении сказано, что полицейские города Кривой Рог остановили ранее судимого 43-летнего местного жителя. «При поверхностном осмотре правоохранители обнаружили запрещенные вещества, которые изъяли и направили на исследование в НИЭКЦ (Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр - УНИАН). При этом подчеркивается, что «по заключению экспертизы будет принято процессуальное решение».

В полиции сообщают, что по ценам «черного рынка» стоимость изъятого составляет около 550 тысяч гривен.

«Мужчине грозит ответственность по ст.309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины», - сказано в сообщении.

«Также полицейские проверяют его причастность к сбыту наркотиков и выявляют каналы поступления психотропного вещества в регион», - сообщили правоохранители.