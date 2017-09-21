Во Львове задержали преступников, которые торговали наркотиками возле учебных заведений

Во Львове задержали группу злоумышленников, которые организовали схему сбыта психотропных веществ. Дилеры сбывали амфетамин, экстази (MDMA) и каннабис, в том числе и на территории учебных заведений города. Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовщины.

Задержанные - львовяне возрастом 24 и 27 лет. Один из них ранее судим.

«Во время обысков правоохранители изъяли расфасованные пакетики с порошкообразным веществом белого цвета, похожей на« амфетамин», общей массой около 100 граммов, 103 таблетки, похожие на« экстази (MDMA)», около 500 граммов вещества растительного происхождения зеленого цвета, внешне похожей на наркотическое средство «каннабис», вещества, извне похожего на наркотическое средство «каннабиса смола (гашиш)», весом около 5 граммов, зерна конопли, весом около 10 граммов, электронные весы, пакетики для расфасовки наркодоз, предмет, похожий на пистолет, мобильные телефоны , даже нкивськи карточки и более сорока гривен, а также 220 евро и 410 долларов», - сообщает управление противодействия наркопреступности.

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Стоимость изъятых веществ по ценам «черного» рынка составляет около 115 тысяч гривень.

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