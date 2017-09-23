Масштабное ДТП на "Лесной" в Киеве: два человека травмированы, шесть разбитых авто (фоторепортаж)
В ДТП серьёзно пострадал водитель Hyundai, которого зажал автомобиль Toyota.
Появились фото с места масштабного ДТП в Киеве на Броварском проспекте, возле ст. м. "Лесная". Их на своей странице в Facebook опубликовал dtp.kiev.ua.
Сообщается, что водитель автомобиля КамАЗ врезался в выезжающую с парковки машину Toyota. В результате чего Toyota протаранила автомобили Dacia, Mercedes с польской регистрацией, Hyundai и Volkswagen также с польской регистрацией.
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"В ДТП серьёзно пострадал водитель Hyundai, которого зажал автомобиль Toyota. С ушибами и переломами госпитализирован в реанимацию", - говорится в сообщении.
Кроме того, был поврежден кофейный МАФ. На месте работали три скорых помощи, патрульная полиция и следственно-оперативная группа.
Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве на Броварском проспекте, возле станции метро "Лесная" в направлении центра, произошло ДТП, в результате которого столкнулись 6 автомобилей, один человек пострадал.