Пожар на складе боеприпасов: в Донецкой ВЦА заявили об отсутствии необходимости эвакуации жителей

Необходимости в эвакуации местных жителей из-за пожара на складе боеприпасов близ поселка Новоянисоль в Донецкой области нет.

Об этом председатель Донецкой ОВГА Павел Жебривский сообщил в Facebook.

"Необходимости эвакуации местного населения нет. Поселок отключен от газа, но подключен к электроснабжению. На месте развернут штаб - представители ГСЧС, полиция, руководство сектора М, военная прокуратура. Всего на месте работает 280 представителей различных служб и 53 единицы техники", - отметил он.

Читайте такжеВзрывы на складах боеприпасов под Мариуполем: проходит эвакуация личного состава

По данным Жебривского, информация о пострадавших не поступала. Причины трагедии выясняются.

Как сообщал УНИАН, по данным полиции Донецкой области, взрывы на складах боеприпасов возле села Малоянисоль прозвучали около 16.20. По состоянию на 18.20 взрывы прекратились. Были эвакуированы 30 человек из ближайших жилых домов.

По информации пресс-службы ГСЧС, взрывам предшествовало горение травы на территории склада боеприпасов ВСУ вблизи села Новоянисоль.