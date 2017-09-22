Взрывы на складах боеприпасов в Донецкой области прекратились, эвакуированы 30 человек

Взрывы на складах боеприпасов возле села Малоянисоль Никольского района Донецкой области прекратились.

Как сообщает Главное управление Нацполиции в Донецкой области, на 18.20 взрывы прекратились.

Напоминается, что около 16.20 на складах боеприпасов возле села Малоянисоль прогремели взрывы. На место происшествия направлены сотрудники ГСЧС. Полицейские оцепили опасный район и обеспечивают его охрану.

По предварительным данным, пожар возник в поле. Сейчас спасатели борются с огнем.

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На место выехали сотрудники Никольского отдела полиции и ответственные от руководства полиции Донецкой области совместно с военной прокуратурой области. Правоохранители взяли территорию в оцепление, чтобы люди не попали в огненную ловушку.

Данных о пострадавших на данный момент нет.

Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений граждан о правонарушениях и других событиях. Проводится проверка.

Сейчас в местной школе полицейскими развернут оперативный штаб. В связи с тем, что склады боеприпасов находятся недалеко от жилого сектора, общими силами была организована эвакуация жителей близлежащих домов. Всего были эвакуированы 30 человек.