Взрывы на складах боеприпасов в Донецкой области прекратились, эвакуированы 30 человек
По предварительным данным, пожар возник в поле. Сейчас спасатели борются с огнем.
Взрывы на складах боеприпасов возле села Малоянисоль Никольского района Донецкой области прекратились.
Как сообщает Главное управление Нацполиции в Донецкой области, на 18.20 взрывы прекратились.
Напоминается, что около 16.20 на складах боеприпасов возле села Малоянисоль прогремели взрывы. На место происшествия направлены сотрудники ГСЧС. Полицейские оцепили опасный район и обеспечивают его охрану.
По предварительным данным, пожар возник в поле. Сейчас спасатели борются с огнем.
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На место выехали сотрудники Никольского отдела полиции и ответственные от руководства полиции Донецкой области совместно с военной прокуратурой области. Правоохранители взяли территорию в оцепление, чтобы люди не попали в огненную ловушку.
Данных о пострадавших на данный момент нет.
Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений граждан о правонарушениях и других событиях. Проводится проверка.
Сейчас в местной школе полицейскими развернут оперативный штаб. В связи с тем, что склады боеприпасов находятся недалеко от жилого сектора, общими силами была организована эвакуация жителей близлежащих домов. Всего были эвакуированы 30 человек.