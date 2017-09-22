На Донетчине загорелись склады боеприпасов: прогремели взрывы (фото)

Сегодня, 22 сентября, около 16:20 на складах боеприпасов вблизи села Малоянисоль Никольского района Донецкой области прогремели взрывы.

Как сообщает пресс-служба МВД Украины, на место происшествия направлены сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Полицейские оцепили опасный район и обеспечивают его охрану.

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По предварительной информации, пожар возник в поле. Сейчас спасатели ликвидируют огонь.

На место выехали сотрудники Никольского отдела полиции и ответственные от руководства полиции Донецкой области совместно с военной прокуратурой области проводят проверку по факту детонации боеприпасов. Правоохранители взяли территорию в окружение, чтобы люди не попали в огненную ловушку.

Данных о пострадавших на этот момент нет.

Информация о происшествии зарегистрирована в журнале Единого учета заявлений и сообщений граждан о правонарушениях и других событиях. Проводится проверка.

Информация об обстоятельствах происшествия уточняется.