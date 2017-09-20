Экс-депутата Сумского облсовета задержали за развращение несовершеннолетних и финансовые махинации

В Донецкой области правоохранители задержали бывшего депутата Сумского облсовета, который полицией Сумской области был объявлен в розыск по подозрению в совершении развратных действий в отношении малолетних детей и в ряде преступлений, направленных на уклонение от уплаты налогов. Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Сумской области, задержали злоумышленника сегодня, 20 сентября, на железнодорожном вокзале в г. Мариуполь Донецкой области.

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«В настоящее время задержанный в порядке ст. 208 УПК Украины находится в местном отделении полиции. Оперативные сотрудники полиции Сумщины уже отправились в Донецкую область, чтобы забрать подозреваемого, после чего ему будет избрана мера пресечения», - сообщил и. о. руководителя Сумской местной прокуратуры Андрей Шапошник.

Согласно сообщению, Сумской местной прокуратурой в июле 2017 года было согласовано сообщение о подозрении в отношении директора одной из компаний. Действия мужчины квалифицированы по ч. 2 ст. 156 (совершение развратных действий в отношении малолетних) УК Украины.

«Досудебным расследованием установлено, что 7 июля текущего года 42-летний подозреваемый, находясь во дворе многоэтажного дома по улице Ковпака в г. Сумы, предлагал малолетним детям подойти к его автомобилю, за что обещал 100 гривен. Заинтересованным детям человек демонстрировал свой обнаженный половой орган. В тот же день он повторил подобные действия с детьми по ул. Романа Атаманюка», - говорится в сообщении.

Кроме того, указанное лицо не первый раз попадает в поле зрения правоохранителей. Так, 13 июня этого года ему было вручено извещение о подозрении по ч. 1 ст. 212 (умышленное уклонение от уплаты налогов), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа) УК Украины.

«Несмотря на этот факт, подозреваемый продолжил свою преступную деятельность, и уже 5 июля этого года прокуратурой совместно с ГФС проведен санкционированный обыск в его офисе, во время которого изъято около 200 тыс. грн наличности, печати различных предприятий и государственных органов и документацию, которая свидетельствует о противоправной деятельности руководителя компании», - сообщили в прокуратуре.

В ведомстве отметили, что поскольку человек скрывался от органа досудебного расследования, он был немедленно объявлен в розыск.

Справка УНИАН. За развращение малолетних подозреваемому грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.