На Харьковщине педофил развращал двух мальчиков в течение 5 лет

На Харьковщине задержали 42-летнего мужчину, инвалида детства, который в течение 5 лет развращал двух мальчиков. Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.

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Две женщины, матери 10 и 11-летнего мальчиков из поселка Липцы обратились с соответствующими заявлениями 27 августа.

"Во время проверки установлено, что 42-летний местный житель с 2012 года, угощая сладостями или обещая деньги, приглашал мальчиков к себе домой и развращал. Злоумышленник задержан", - сообщили в полиции.

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.