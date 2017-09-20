На Харьковщине водитель грузовика сбил трехлетнюю девочку: ребенок умер на месте
12:04, 20 сентября 2017Происшествия
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В Змиевском районе грузовик сдавал назад и наехал на девочку 2014 года рождения.
Грузовик наехал на ребенка / фото pravda.lutsk.ua
В Харьковской области водитель грузовика, двигаясь задним ходом, смертельно травмировал трехлетнего ребенка. Как передает УНИАН, об этом говорится в ежедневной сводке об оперативной обстановке в Харьковской области.
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По сообщению оперативных служб, дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 19 сентября, в 17:30 в селе Боровая в Змиевском районе.
Водитель автомобиля «ГАЗель» во время передвижения задним ходом совершил наезд на девочку 2014 года рождения, которая от полученных повреждений погибла на месте происшествия.
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