На Харьковщине водитель грузовика сбил трехлетнюю девочку: ребенок умер на месте

В Харьковской области водитель грузовика, двигаясь задним ходом, смертельно травмировал трехлетнего ребенка. Как передает УНИАН, об этом говорится в ежедневной сводке об оперативной обстановке в Харьковской области.

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По сообщению оперативных служб, дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 19 сентября, в 17:30 в селе Боровая в Змиевском районе.

Водитель автомобиля «ГАЗель» во время передвижения задним ходом совершил наезд на девочку 2014 года рождения, которая от полученных повреждений погибла на месте происшествия.