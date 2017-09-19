В Киеве маршрутка сбила перебегавшего дорогу мужчину

В понедельник в Киеве на Харьковском шоссе маршрутный автобус "Богдан" сбил мужчину, переходившего шестиполосную проезжую часть в неустановленном для перехода месте.

В результате наезда пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью, скончался на месте аварии еще до приезда врачей "скорой" помощи, сообщает LB.ua.

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По словам свидетелей происшествия, мужчина решил перейти дорогу, когда в одном направлении автомобили стояли на запрещающий сигнал светофора, однако для встречного направления горел "зеленый".

Стоит отметить, что авария произошла прямо над подземным пешеходным переходом. Почему мужчина решил не воспользоваться безопасным переходом, остается загадкой.