В полиции рассказали подробности о жестоком избиении фигуранта дела о беспорядках 2 мая в Одессе

В Одесской области неизвестные избили одного из участников процесса по делу о массовых беспорядках 2 мая 2014 года. Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, 18 сентября поступило сообщение от адвоката одного из фигурантов дела о том, что на его подзащитного напали неизвестные на заправке, на выезде из города Черноморск.

По данным советника начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслана Форостяка, мужчине нанесли телесные повреждения, по предварительной информации, он получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, переломы ребер.

По факту нападения открыто уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 125 (умышленное нанесение легких телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время ожидаются результаты экспертизы для окончательной квалификации.

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Как сообщал УНИАН, 18 сентября Ильичевский городской суд признал невиновными подозреваемых по делу о массовых беспорядках 2 мая 2014 года в Одессе. В тот же день в Черноморске двоим оправданным судом фигурантам дела – украинцу Сергею Долженкову и россиянину Евгению Мефедову сообщили о подозрении в сепаратизме.

Как известно, 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибли 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.

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На скамье подсудимых находились 19 фигурантов, 5 из которых содержались в СИЗО. Еще один фигурант, Владислав Ильницкий, в августе сбежал в Российскую Федерацию.